Nach 21 Jahren: Die Reimanns veröffentlichen emotionale Nachricht

Mit einem rührenden Instagram-Video erinnern sich Konny (69) und Manu (56) an ihren Aufbruch in die USA. In dem Clip halten die beiden eine große "21" in die Kamera, während Manu erklärt: 2Am 7. Juli 2004 sind wir mit zwei Kindern, Hund und Papagei in ein neues Leben gestartet – unser großer Traum: die USA."