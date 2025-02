Nach Dschungelcamp-Enthüllung: Sonja Zietlow, Jan Köppen und RTL beziehen Stellung!

*Triggerwarnung: Dieser Artikel enthält eine Passage über sexuellen Missbrauch. Bei manchen Menschen kann dieses Thema negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist! Am Ende des Textes findest du Hilfsangebote.

An Tag sieben im australischen Busch öffneten sich die Prominenten wie nie zuvor und sprachen über intime Details. Jörg Dahlmann erzählte von seinem ersten Mal mit 19 Jahren - was dann folgte, schockierte alle zutiefst. GZSZ-Star Timur Ülker enthüllte: "Mein erstes Mal hatte ich mit einer Lehrerin. Sie war eine erwachsene Frau. Ich war 14 oder 15 oder so." Obwohl er betonte, dass es einvernehmlich war, erkannte er Jahre später die Problematik der Situation: "Wenn ich darüber nachdenke, dann ist das schon krass: eine erwachsene Frau mit einem Kind. Das ist schon absurd, eigentlich." Er bezeichnete seine Erfahrung als "echt grenzwertig".

Auch Pierre Sanoussi-Bliss teilte seine Geschichte und schockierte mit den Worten: "Für mich war es normal. Ich wollte das". Er sprach über seinen Geschlechtsverkehr mit einem etwa 20 Jahre älteren Freund der Familie, als er 13 Jahre alt war.

Jan Köppen hält fest: "Es bleibt in beiden Fällen eine Straftat."

Die anderen Camper reagierten mit Entsetzen auf die Geständnisse. "Ich finde es gar nicht okay, so was gehört nicht toleriert oder belächelt. Das ist ganz schlimm", empörte sich Nina Bott. Lilly Becker betonte: "Das ist ein klares Thema. Kein Mann und keine Frau fassen ein Kind unter 16 an." Auch Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen stellte noch einmal klar: "Es bleibt in beiden Fällen eine Straftat."

RTL veröffentlichte kurz nach der Ausstrahlung ein Statement auf Instagram, in dem der Sender erklärte, warum er das Gespräch ausstrahlte: "Sexuelle Übergriffe an Kindern und Kindesmissbrauch sind eines der schwerwiegendsten Verbrechen. Das Thema öffentlich zu machen, ist wichtig und Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung." Der Sender betonte, dass ein offener Diskurs wichtig sei, um die Prävention zu verbessern, Opfern eine Stimme zu geben und sie zu stärken.

Hinweis der Redaktion: Unter 0800-22 55 530 erreichst du das "Hilfetelefon Sexueller Missbrauch". Dies ist die bundesweite, kostenfreie und anonyme Anlaufstelle für Betroffene von sexueller Gewalt, für Angehörige sowie Personen aus dem sozialen Umfeld von Kindern, für Fachkräfte und für alle Interessierten.