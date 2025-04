Nach Fremdgeh-Skandal: Chance auf Liebes-Comeback für Serkan und Samira Yavuz?

Des Weiteren könne sie seine Hilfe weiterhin rund um die Uhr in Anspruch nehmen. "Ich will einfach nur, dass sie mich immer anrufen kann, wenn sie Hilfe braucht, egal bei was", so Serkan weiter. Schon bevor sie getrennte Wege gingen, teilte das einstige Reality-Pärchen einen Großteil seines Lebens mit der Öffentlichkeit. Auch über die Trennung reden beide Parteien mittlerweile ganz offen in den sozialen Medien. Eines steht sowohl bei Serkan als auch Samira an oberster Stelle: das Wohl ihrer beiden Kinder. Ob Fans sich in der Zukunft über ein Liebes-Comeback der "Sommerhaus"-Gewinner freuen dürfen, steht noch in den Sternen. Zunächst widmen sich beide ihren neuen Podcast-Projekten – und das zum ersten Mal getrennt voneinander.