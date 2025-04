Serkan Yavuz: Nach Fremdgeh-Skandal – jetzt will er Samira zurück

In einer Fragerunde auf Instagram macht er am Dienstagnachmittag (29. April) klar, dass er im Grunde nur einen Wunsch hat: Er will seine Ex zurück. Auf die Fan-Frage "Wünschst du dir Samira zurück?" wird Serkan deutlich: "Wünschen definitiv, nichts lieber als das. Aber ich habe aktuell nicht mal das Recht das zu hoffen", lässt er seine Follower wissen und zeigt sich somit reumütig angesichts des Fremdgeh-Dramas.