Nach Haftbefehl: Neue Vorwürfe gegen Michael Wendler!

Nun werden neue Vorwürfe gegen Michael Wendler laut: Schmuggelt er sein Geld an Gläubigern möglicherweise vorbei? Das sollen nun neue Dokumente beweisen. Er bekam durch die Kooperation mit RTL von dem Sender eine hohe Gage, welche bei rund 300.000 Euro liegen soll. Demnach wurde das Geld "in zwei Tranchen in fünf Kilo Gold zzgl. zwei Unzen Gold in seinem Namen" umgewandelt, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.