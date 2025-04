Nach Hasskommentaren: "Sesamstraße"-Gaststar Riccardo Simonetti äußert sich

Aktuell laufen die Dreharbeiten zur neuen Staffel der "Sesamstraße". Darin bekommen Samson und Co. wieder Besuch von diversen Stargästen, unter anderem von Autor und Moderator Riccardo Simonetti. Für diesen geht damit ein lebenslanger Traum in Erfüllung.

"Ich liebe es, dass es der ‚Sesamstraße‘ schon immer gelungen ist, ernste Themen kindgerecht zu verpacken. Kinder werden nicht angelogen und auch nicht für doof verkauft – ganz im Gegenteil, man nimmt sie an die Hand und führt sie altersgerecht an Themen heran. Mit Spaß und ganz viel Wärme. Dafür liebe ich die Sesamstraße", so Simonetti in einem Statement.