Gerüchte bestätigt: "Make Love, Fake Love"-Karina ist vergeben! An IHN

Wie jetzt im großen "Make Love, Fake Love"-Wiedersehen herauskam, ist die Reality-TV-Beauty nach den intensiven Wochen der Show nun glücklich vergeben. Zwar war ihre Zeit in der Dating-Show voller emotionaler Hochs und Tiefs, doch abseits der Kameras hat sie jetzt den Richtigen an ihrer Seite gefunden.

Wer der Glückliche ist, bleibt bislang ein Geheimnis. Ob es jemand aus der Show oder ein völlig neuer Mann in ihrem Leben ist, hat Karina noch nicht verraten. Doch die Gerüchteküche brodelt, seit Wochen! Kein Geringerer als ihr "Bachelor in Paradise"-Flirt Steffen Vogeno (29) soll nämlich der neue Mann an Karinas Seite sein.