Nach "Make Love, Fake Love": Karina und Steffen sind ein Paar – und wagen schon die nächsten Schritte!

Was für eine emotionale Achterbahnfahrt: In der finalen Folge von "Make Love, Fake Love" wurde Karina Wagner noch bitter enttäuscht – ihr Auserwählter Maurice Spada entpuppte sich als vergeben und offenbarte beim Wiedersehen, nie echte Gefühle für sie gehabt zu haben. Heute ist Maurice weiterhin mit seiner Freundin Smilla liiert – und Karina? Die ist ebenfalls happy – und das mit niemand Geringerem als Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidat Steffen Vogeno!