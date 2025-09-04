Nach Scheidungs-Knall: Jetzt reagiert Samira Cilingir
Samira Cilingir meldet sich nach den Scheidungs-Schlagzeilen nun selbst zu Wort – und stellt klar, wie es wirklich um ihre Ehe mit Yasin steht.
Yasin enthüllte jüngst, dass bei Samira und ihm die Scheidung ansteht – doch was sagt sie selbst dazu?
© IMAGO / BOBO
Die Schlagzeilen rund um Samira und Yasin Cilingir überschlagen sich aktuell: Erst am Mittwoch sprach Yasin auf einem Event erstmals offen über die angeblich laufende Scheidung – nun widerspricht Samira bereits entschieden. In einem emotionalen Statement auf Instagram stellt die Reality-Bekanntheit klar, dass sie die Papiere nie eingereicht habe.
Samira über die Scheidungspapiere: "Dann werde ich die wohl unterschreiben"
Offenbar gab es im März einen heftigen Streit zwischen dem Paar, bei dem Samira in ihrer Verzweiflung zwar Scheidungspapiere angefordert, diese aber nie unterzeichnet hat. Vielmehr habe sie die Papiere damals als Druckmittel verstanden, um Yasin zu einem Umdenken zu bewegen. "Wenn es für ihn so ist, dann werde ich die wohl unterschreiben", fügt sie hinzu – ein Satz, der einmal mehr zeigt, wie zerrüttet die Situation derzeit ist.
Besonders pikant: Trotz der mutmaßlichen Scheidung leben die beiden weiterhin zusammen. Yasin selbst sprach zuletzt davon, dass die Trennung "in vollem Gange" sei. Samira hingegen betonte, sie habe das Thema eigentlich gar nicht öffentlich machen wollen. Dass die Fronten nun doch über Social Media und Interviews ausgetragen werden, sorgt bei vielen Fans für Entsetzen.
Yasin und Samira Cilingir: Reality-Paar mit turbulenter Geschichte
Samira und Yasin lernten sich 2019 bei "Love Island" kennen und wurden eines der beliebtesten Paare der Show. Es folgten die Hochzeit, zwei gemeinsame Kinder – und viele Höhen und Tiefen, die sie immer wieder öffentlich machten. Doch spätestens nach den jüngsten Enthüllungen scheint festzustehen: Ihr Liebesglück hängt endgültig am seidenen Faden.
Wird es nun zu einer weiteren Versöhnung kommen, oder ist die Ehe diesmal wirklich am Ende? Während Yasin offenbar schon einen Schlussstrich gezogen hat, zeigt Samiras Reaktion, dass für sie noch nicht alles verloren ist. Wird aus dem aktuellen Rosenkrieg am Ende vielleicht doch nochmal ein Neuanfang?