Offenbar gab es im März einen heftigen Streit zwischen dem Paar, bei dem Samira in ihrer Verzweiflung zwar Scheidungspapiere angefordert, diese aber nie unterzeichnet hat. Vielmehr habe sie die Papiere damals als Druckmittel verstanden, um Yasin zu einem Umdenken zu bewegen. "Wenn es für ihn so ist, dann werde ich die wohl unterschreiben", fügt sie hinzu – ein Satz, der einmal mehr zeigt, wie zerrüttet die Situation derzeit ist.