Umut Tekin: Harte Anschuldigungen – spielt er bei "Love Island VIP" ein falsches Spiel?
Erzählt Umut bei "Love Island VIP" nicht die Wahrheit? Seine Mitstreiter haben Zweifel an seinen Absichten ...
Umut Tekin ist Kandidat bei "Love Island VIP" 2025.
© RTLZWEI
Die neue Staffel von "Love Island VIP" sorgt bereits zu Beginn für hitzige Diskussionen: Kaum sind die ersten Singles in der Luxusvilla gelandet, steht ein Teilnehmer besonders im Fokus: Umut Tekin (28). Schon in den ersten Minuten fragen sich Kandidaten und Zuschauer gleichermaßen: Wie ernst sind Umuts Absichten wirklich?
Explosiver Staffelstart mit ordentlich Zündstoff
Mit einer Doppelfolge startet die zweite Staffel von Love Island VIP" am 11. September zur Primetime bei RTLZWEI – auf RTL+ sind die Episoden bereits sieben Tage vorab abrufbar. Schnell wird klar: Hier gibt es mehr als nur harmlose Flirts. Bereits kurz nach der ersten Paarungszeremonie gibt es den ersten Zoff.
Zweifel am Liebes-Aus von Umut
Besonders rücken die Umstände um Umut Tekins Teilnahme ins Rampenlicht: Während einige Islander schon länger Single sind, liegt Umuts Trennung noch nicht lange zurück. Josua spricht Umut offen darauf an: Habe er sich nicht erst vor drei oder vier Wochen getrennt? Umut jedoch dementiert: Seine Trennung sei viel länger her und man wisse so etwas schließlich schon lange, bevor es öffentlich wird. Das klingt für viele im Haus nicht wirklich überzeugend.
Jenni packt aus – und stellt Umut bloß
Doch nicht nur Josua ist verwundert, Jenni Iglesias ist noch deutlich skeptischer. Sie tritt als Detektivin der Villa auf und konfrontiert Umut ein weiteres Mal: Laut eigenen Angaben hätte Umuts Ex-Freundin Emma Fernlund (24) sie persönlich vorgewarnt. Jenni berichtet, Emma hätte ihr noch kurz vor der Abreise zu "Love Island VIP" geschrieben und sie gewarnt. Umut habe vor, ein falsches Spiel in der Dating-Show zu spielen.
Umut verteidigt sich – das Misstrauen bleibt
Für Umut steht diese Anschuldigung eindeutig zu Unrecht im Raum: Er beteuert, längst über Emma hinweg zu sein und betont, absolut nicht mehr an ihr zu hängen. Dennoch bleibt Jenni misstrauisch – und geht sogar noch einen Schritt weiter: Sie informiert die gesamte Gruppe. In großer Runde spricht sie über Emmas Nachricht und behauptet, Umut und Emma seien erst vor anderthalb Wochen auseinandergegangen. Nun steht ein echtes Rätsel im Raum: Wer sagt die Wahrheit über die Trennung?
Umut und Jeje – True Love oder Strategie?
Umut scheint sich von den Zweifeln seiner Mitstreiter wenig beeindrucken zu lassen. Er lässt nichts anbrennen und so kommt es zwischen ihm und Jeje (29) schon in der ersten Nacht zum Kuss – auch wenn Umut diesen zunächst vor den anderen abstreitet. Doch die Kameras sind unerbittlich und halten alles fest.
Hat Umut bei "Love Island VIP" ehrliche Absichten?
Die wichtigste Frage bleibt dennoch: Ist Umut wirklich bereit für ein neues Liebeskapitel oder nutzt er die Show für seinen eigenen Vorteil? Die Situation bringt in jedem Fall schon jetzt ordentlich Spannung und Gesprächsstoff in die Villa.
"Love Island VIP" läuft ab dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr auf RTLZWEI, die Episoden sind schon jeweils sieben Tage vorab auf RTL+ abrufbar.
RTL+ / Love Island VIP