Umut Tekin: Harte Anschuldigungen – spielt er bei "Love Island VIP" ein falsches Spiel?

Besonders rücken die Umstände um Umut Tekins Teilnahme ins Rampenlicht: Während einige Islander schon länger Single sind, liegt Umuts Trennung noch nicht lange zurück. Josua spricht Umut offen darauf an: Habe er sich nicht erst vor drei oder vier Wochen getrennt? Umut jedoch dementiert: Seine Trennung sei viel länger her und man wisse so etwas schließlich schon lange, bevor es öffentlich wird. Das klingt für viele im Haus nicht wirklich überzeugend.