Nach "Sommerhaus der Normalos": Vanessa & Sophie Zoff geht in die nächste Runde

Dass es im "Sommerhaus" regelmäßig zu hitzigen Diskussionen kommt, ist keine Überraschung. Doch diesmal eskaliert die Situation hinter den Kameras nach der Show. Jedoch keineswegs auf privaten Wege, sondern in aller Öffentlichkeit auf Instagram. In einer Fragerunde in Vanessa Brahimis Story will ein Fan wissen, ob das Paar Sophie Welack und Hendrik Sünder tatsächlich so viel geraucht habe oder ob das nur aufgrund des Schnitts der Show so wirke, worauf Vanessa bestätigt: "Ja, Leute. Tatsächlich war das nicht der Schnitt. Wenn man im Haus Sophie und Hendrik gesucht hat, wusste man genau, wo man nachschauen muss, und zwar im Rauchereck. Die zwei waren wirklich außerhalb der Spiele 24/7 in diesem Rauchereck gesessen. Ich fand es richtig erschreckend zu sehen, wie jemand dermaßen abhängig sein kann."