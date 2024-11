Nach tragischem Tod: "One Direction"-Sänger Liam Payne kommt am Montag zurück nach Hause

Für viele Fans war es ein Schock, als die Nachricht verbreitet wurde, dass "One Direction"-Star Liam Payne (†31) in Argentinien verstorben ist. Am 16. Oktober stürzte der Sänger tragisch aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires. Laut "US Weekly" soll sein Leichnam voraussichtlich am Montag, dem 4. November, nach seiner Heimat Großbritannien überführt werden.