Nach Vorwürfen: Kevin Schäfer nennt Raúl Richter einen "Fremdgeher" – doch wer lügt?

Das will Schäfer nicht auf sich sitzen lassen. In seiner Story teilt er mächtig aus: "Ich muss in keiner Reality-Show, um die Hauptrolle kämpfen, die bekomme ich auch so ganz gut alleine hin", stellt er klar. Außerdem erinnerte er daran, dass Raúl schon im "Sommerhaus der Stars" das Nachsehen hatte. Mit bissigem Unterton fügte Kevin hinzu: "Vielleicht wird er ja eines Tages für seine 'reife' Seriendarstellerleistung ausgezeichnet – vielleicht sogar mit einem Bravo Otto."