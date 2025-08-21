Nach Vorwürfen: Kevin Schäfer nennt Raúl Richter einen "Fremdgeher" – doch wer lügt?
Nach der "Villa der Versuchung" liefern sich Kevin Schäfer und Raúl Richter einen regelrechten Schlagabtausch auf Instagram. Und die Anschuldigungen könnten kaum schärfer sein!
Raúl Richter und Kevin Schäfer waren gemeinsam bei "Villa der Versuchung" dabei – und haben sich geküsst. Jetzt liefern sie sich einen Schlagabtausch.
© Joyn
Erst holte Raúl Richter (38) aus und nannte Kevin Schäfer (36) in einer Story eine "Schlange", die mit Lügen und Ablenkungsmanövern arbeite. Doch Kevin ließ das nicht lange auf sich sitzen – und holte in seiner eigenen Story zum Gegenschlag aus.
Reality-Kuss sorgt für Streit
Die Vorgeschichte: Zwischen Kevin und Raúl kam es in der "Villa der Versuchung" zu einem kleinen Kuss. Pikant daran: Raúl ist eigentlich mit Vanessa Schmitt (29) verlobt. Kevin ist überzeugt, dass Raúl mehr für Männer übrig hat, als er zugeben will. Doch Raúl sieht die Sache anders. Seiner Meinung nach war der Kuss nur ein taktisches Mittel, um Kevin auf seine Seite zu ziehen.
Vanessa selbst reagiert erstaunlich gelassen. Für sie ist die Sache kein Drama – sie vertraut ihrem Verlobten und macht sich keine Sorgen, dass mehr mit Kevin laufen könnte. Für Kevin hingegen scheint die Sache keinesfalls abgeschlossen zu sein – was Raúl mächtig auf die Nerven geht.
So ordnet Raúl Richter den "Villa der Versuchung"-Flirt ein
Hier das ganze Instagram-Statement von Raúl Richter:
"Die Schlange K. windet sich wieder durchs Dickicht. Erst verdreht sie Tatsachen, dann zischt sie Lügen – kennen wir schon aus der Villa. Unsere kleine 'Liebelei' war nichts weiter als eine gespielte – und das wussten wir beide. Ich habe mich nach der Show sogar positiv in Interviews über ihn geäußert und nur über die Geschehnisse in der Villa berichtet, Privates habe ich bewusst außen vor gelassen.
Doch Schlange K. kann nicht anders: erst züngeln, dann zischen. Schon in der 'Villa der Versuchung' war es immer dasselbe: wenn man ihn mit Wahrheit konfrontierte, kam kein Eingeständnis, sondern ein Ablenkungsmanöver.
Und während er mich gern auf die Rolle des 'Serienträllerstars' reduziert, vergisst er wohl, dass er selbst bislang nur in einer Handvoll Reality-Formaten versucht hat, die Hauptrolle zu übernehmen.
Am Ende ist nicht die Schlange das Problem – sondern das Gift, das sie versprüht."
Auch Kevin teilt kräftig aus
Das will Schäfer nicht auf sich sitzen lassen. In seiner Story teilt er mächtig aus: "Ich muss in keiner Reality-Show, um die Hauptrolle kämpfen, die bekomme ich auch so ganz gut alleine hin", stellt er klar. Außerdem erinnerte er daran, dass Raúl schon im "Sommerhaus der Stars" das Nachsehen hatte. Mit bissigem Unterton fügte Kevin hinzu: "Vielleicht wird er ja eines Tages für seine 'reife' Seriendarstellerleistung ausgezeichnet – vielleicht sogar mit einem Bravo Otto."
Besonders pikant: Er unterstellt Richter einen Seitensprung: "Letzte Woche war ich noch ein falscher Fünfziger, vorgestern plötzlich die Schlange. Und das ausgerechnet von einem Fremdgeher, der anderen etwas von Ehrlichkeit vorgaukeln will?"
Damit könnte er sich auf einen Zwischenfall zwischen Rául und seiner Verlobten beziehen. Nach einer Beziehungspause samt öffentlichem Seitensprung kämpfte sich das Paar 2022 nämlich zurück zur Liebe.
Eskaliert der Streit jetzt richtig?
Ob das wirklich das Ende des Schlagabtauschs oder erst der Anfang war, wird sich zeigen müssen. Klar ist: Die beiden liefern auch nach "Villa der Versuchung" noch mehr Drama als so mancher Seriendialog! Damit stehen sie nicht alleine da >>>