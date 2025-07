Nach Zoff mit Evgeny raus bei "Let's Dance"? Christina Hänni erklärt sich

Doch das Gegenteil ist der Fall. Bei Instagram angesprochen auf einen möglichen Abschied erklärt die junge Mama: "Nein natürlich hab ich nicht aufgehört! Wieso sollte ich? Aktuell läuft einfach kein Let's Dance und die Tour kollidiert mit Lucas Live-Tour und ich bin bei unserer Maus. Jetzt ist Papa dran. Bis zur nächsten Staffel fließt noch viel Wasser den Rhein runter 😅 Ich habe gelernt, es entspannt zu sehen, bis es so weit ist und dann schauen wir alle weiter." Die Zuschauer dürfen also hoffen, dass Christina Hänni auch in der nächsten Staffel wieder mit dabei sein wird!