"Let's Dance"-Frieden durch Christina und Evgeny zerstört? Das sagen die anderen Profis

Die 18. Staffel von "Let's Dance" ist längst vorbei – doch Ruhe kehrt in die Profi-Riege nicht ein. Ein öffentlicher Schlagabtausch zwischen Christina Hänni (35) und Evgeny Vinokurov (34) sorgt derzeit für ordentlich Gesprächsstoff in der sonst so harmonisch wirkenden Tanzfamilie. Nun melden sich auch erste Kolleginnen und Kollegen der beiden zu Wort.