Er braucht ihre Hilfe

Nach Zoff mit Meghan: Prinz Harry flüchtet zu seiner geheimen Familie

Wenn ihm alles über den Kopf wächst, tankt Prinz Harry in Botswana Kraft. Dort leben zwei Menschen, die ihm wahnsinnig viel bedeuten ...

Prinz Harry blickt mit ernster Miene und zusammengepressten Lippen in die Kamera. - Foto: IMAGO / Anadolu Agency

Auch an einem starken Mann wie Prinz Harry prallt der Stress nicht immer spurlos ab.

© IMAGO / Anadolu Agency

VonInTouch Redaktion
Uhr

Es geht ihm nicht gut! Die furchtbaren Eheprobleme mit Meghan (44), die tiefe Kluft zum Königshaus – das Leben von Prinz Harry (40) läuft gerade mächtig aus dem Ruder. Doch nur wenige wissen: In Afrika hat Harry eine zweite Familie, die ihm Halt gibt, wenn alles zu viel wird. So reiste er jetzt zu den Filmemachern Mike Holding (67) und Tania Jenkins. Es ist eine Flucht zu seiner geheimen Familie ...

Harry nennt sie sogar liebevoll "Mom"

Für den Prinzen war es eine sehr bewegende Reise: Mitte Juli folgte er zunächst den Spuren seiner verstorbenen Mutter Diana (†36) durch die Minenfelder von Angola. Danach verschwand er für zwei Tage spurlos. Heute ist klar: Harry zog weiter nach Botswana, um bei seinen Herzensmenschen Kraft zu tanken. Tania und Mike lernte er Anfang der 2000er-Jahre kennen, als er noch mit seiner Ex-Freundin Chelsy Davy (39) zusammen war.

Besonders mit Tania verbindet ihn eine außergewöhnliche Nähe – so sehr, dass er sie irgendwann einfach "Mom" nannte. "Es fühlte sich richtig an", verrät Harry. Über seine Zweitfamilie sagt er: "Sie und Mike waren die ersten Menschen, die meine Wildheit zu schätzen wussten, alles, was Trauer und Paparazzi nicht zerstört hatten. Sie waren empört, dass andere diesen letzten Rest auslöschen wollten, dass andere mich einsperren wollten." Gerade jetzt, wo der Prinz privat und auch im Job nur noch Tiefschläge erleidet, ist es Tania, die Harry auffängt und ihm Mut macht. Ein Insider meint: "Es war der richtige Moment für den Prinzen, eine kleine Auszeit zu nehmen und völlige Ruhe zu finden."

RoyalsPrinz Harry
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group