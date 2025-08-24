Besonders mit Tania verbindet ihn eine außergewöhnliche Nähe – so sehr, dass er sie irgendwann einfach "Mom" nannte. "Es fühlte sich richtig an", verrät Harry. Über seine Zweitfamilie sagt er: "Sie und Mike waren die ersten Menschen, die meine Wildheit zu schätzen wussten, alles, was Trauer und Paparazzi nicht zerstört hatten. Sie waren empört, dass andere diesen letzten Rest auslöschen wollten, dass andere mich einsperren wollten." Gerade jetzt, wo der Prinz privat und auch im Job nur noch Tiefschläge erleidet, ist es Tania, die Harry auffängt und ihm Mut macht. Ein Insider meint: "Es war der richtige Moment für den Prinzen, eine kleine Auszeit zu nehmen und völlige Ruhe zu finden."