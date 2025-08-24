Nach Zoff mit Meghan: Prinz Harry flüchtet zu seiner geheimen Familie
Wenn ihm alles über den Kopf wächst, tankt Prinz Harry in Botswana Kraft. Dort leben zwei Menschen, die ihm wahnsinnig viel bedeuten ...
Auch an einem starken Mann wie Prinz Harry prallt der Stress nicht immer spurlos ab.
Es geht ihm nicht gut! Die furchtbaren Eheprobleme mit Meghan (44), die tiefe Kluft zum Königshaus – das Leben von Prinz Harry (40) läuft gerade mächtig aus dem Ruder. Doch nur wenige wissen: In Afrika hat Harry eine zweite Familie, die ihm Halt gibt, wenn alles zu viel wird. So reiste er jetzt zu den Filmemachern Mike Holding (67) und Tania Jenkins. Es ist eine Flucht zu seiner geheimen Familie ...
Harry nennt sie sogar liebevoll "Mom"
Für den Prinzen war es eine sehr bewegende Reise: Mitte Juli folgte er zunächst den Spuren seiner verstorbenen Mutter Diana (†36) durch die Minenfelder von Angola. Danach verschwand er für zwei Tage spurlos. Heute ist klar: Harry zog weiter nach Botswana, um bei seinen Herzensmenschen Kraft zu tanken. Tania und Mike lernte er Anfang der 2000er-Jahre kennen, als er noch mit seiner Ex-Freundin Chelsy Davy (39) zusammen war.
Besonders mit Tania verbindet ihn eine außergewöhnliche Nähe – so sehr, dass er sie irgendwann einfach "Mom" nannte. "Es fühlte sich richtig an", verrät Harry. Über seine Zweitfamilie sagt er: "Sie und Mike waren die ersten Menschen, die meine Wildheit zu schätzen wussten, alles, was Trauer und Paparazzi nicht zerstört hatten. Sie waren empört, dass andere diesen letzten Rest auslöschen wollten, dass andere mich einsperren wollten." Gerade jetzt, wo der Prinz privat und auch im Job nur noch Tiefschläge erleidet, ist es Tania, die Harry auffängt und ihm Mut macht. Ein Insider meint: "Es war der richtige Moment für den Prinzen, eine kleine Auszeit zu nehmen und völlige Ruhe zu finden."
