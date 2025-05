Prinz Harry: Jetzt reicht’s! Er kann Meghans Lügen nicht mehr ertragen

Es muss schon lange in ihm gegärt haben. Doch beim "Time100 Summit" in New York, einer jährlichen Konferenz des US-Magazins "Time", sah man es dem Königssohn zum ersten Mal richtig an: Harry hat keine Lust mehr auf dieses "Fröhliche-Familien-Theater". Während Meghan sich feiern und ihren Mann links liegen ließ, verzog er genervt das Gesicht. Er hat keine Lust mehr auf ewiges Lächeln, wo es nichts zu lachen gibt. Heile Welt vortäuschen, wo in Wahrheit nur noch Trümmer sind.