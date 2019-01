Nach Zusammenbruch: Das sind die Pläne von Selena Gomez

Nach dem Zusammenbruch und dem längerne Klinik-Aufenthalt will die Ex-Freundin von jetzt richtig durchstarten. Ein Insider offenbarte jetzt, dass sie auch wieder Musik machen will und sogar ein neues Album plant.

Selena Gomez plant ein neues Album

"Sie hat eine Menge neuer Musik, die sie unbedingt veröffentlichen will und sie ist schon total aufgeregt", sagte ein Vertrauter gegenüber „ Life“.

"Selena glaubt, dass es ihre bisher beste Arbeit ist und sie kann es kaum erwarten, sie mit der Welt zu teilen", so die Quelle weiter. scheint es also wieder deutlich besser zu gehen und blickt sehr positiv in das neue Jahr, nachdem 2018 keine einfache Zeit für sie war.

Selena Gomez selbst kündigte kürzlich sogar eine neue Platte an. "Ich wollte, dass es das widerspiegelt, was sich aktuell alles in meinem Kopf abspielt. Und das ist eine Menge", sagte sie in einem Live-Video bei .