Nackte Haut beim GNTM-Finale! Hier gibt es Nikeata’s hottes Kleid

Jedes Jahr ist es wieder so weit, wenn es heißt: “Nur eine von euch kann Germanys Next Topmodel werden“. Wir haben dieses Jahr ganz besonders genau hingeschaut, jedoch nicht bei Heidis Mädchen, sondern ausgerechnet bei Tänzerin Nikeata Thompson. Es wurde viel getuschelt, viel geguckt und das nicht ohne Grund: Nikeata trug ein Kleid, das aussah, als wäre sie nackt. Der Gag an der Sache: In Wahrheit trug sie ein hochgeschlossenes Kleid von Designer Jean Paul Gaultier, mit einem aufgedruckten nackten Frauenkörper.

