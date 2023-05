Naddel & Andreas Ellermann: Jetzt stehen sie Rede und Antwort

So ließ Andreas sich beispielsweise von Naddel zu einer Zirkuspremiere begleiten. Diese Gelegenheit nutzte er auch dazu, seine Fans über das Ende seiner Beziehung zu informieren. In einem Instagram-Video, das Nadja vor einigen Stunden hochgeladen hat, plaudert er offen mit der Bohlen-Ex - und sie steht ihm Rede und Antwort.

So will Andreas beispielsweise wissen, ob der Zirkusbesuch Naddels erster Auftritt in der Öffentlichkeit seit langer Zeit ist. "Ja, mit dir. Ist doch toll, oder?", antwortet sie glücklich und blickt ihm dabei tief in die Augen. Und er kann ihr noch ein Geheimnis entlocken: Horrorfilme schaut die 58-Jährige sich nur ungern an! Danach könne sie nämlich nicht mehr so gut schlafen... Wie süß!