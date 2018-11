Nadine Klein & Alex: Großes Drama nach der Bachelorette Trennung!

Reddit this

Oh je, es wird nicht ruhig bei Nadine Klein und Alex! Erst gestern gab der Bachelorette-Ex die Trennung von seiner Liebsten bekannt. Nun die nächste Neuigkeit...

Arme Nadine, armer Alex! Wie der Bachelorette-Gewinner gestern via " " bekannt gab, geben die beiden ihrer Liebe keine Chance mehr und wollen nun getrennte Wege gehen. Doch anstatt Mitgefühl hagelte es eine Vielzahl von Negativ-Kommentaren...

Nadine Klein : Lässt sie Alex für Daniel Lott sitzen?

Bachelorette Alex zeigt sich geschockt von den Trennungs-Reaktionen

Wie Alex nun via "Instagram" verkündet, sei er von dem Verhalten einiger Follower nach der Trennungsverkündung noch mehr als geschockt. So postet er in seiner "Story": "Bitte habt Verständnis und seht von Spekulationen ab. Wir als Paar hatten unsere Höhen und Tiefen und da gehören immer zwei dazu." Absolut ehrliche Worte, die seine tiefen Emotionen zum Ausdruck bringen. Doch warum gehen die beiden eigentlich getrennte Wege?

Warum scheiterte die Beziehung von Nadine Klein und Alex?

Warum Nadine und Alex ihrer Liebe keine Chance mehr geben, ist nicht bekannt. Ex-Bachelorette-Kandidat Sören Altmann witzelt allerdings über die Trennung: "Sie haben in den letzten Tagen und Wochen gemerkt, dass im richtigen Leben nicht immer gekühlter Champagner im Kerzenlicht bereitsteht." Mitgefühl sieht definitiv anders aus...