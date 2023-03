Nadja Abd el Farrag: Der neue Mann an ihrer Seite heißt Daniel

Was ist passiert? Warum postet die Bohlen-Ex solch ein Bild? Wer ist der junge Mann auf dem Bild an ihrer Seite? Nun kann das Rätsel teilweise gelöst werden: Daniel heißt der Lockenkopf neben ihr. Er kümmerte sich bis zu ihrem Verschwinden aus der Öffentlichkeit vor einem Jahr um Nadjas Belange. Seine offizielle Rolle: ungeklärt. Nadja besitzt bereits seit einiger Zeit kein offizielles Management mehr. Ihren letzten Job als Markenbotschafterin für Tortenböden warf sie hin. Daniel erzählte gegenüber "Closer" vor einigen Wochen, wie er Naddel kennengelernt hatte: "Sie hat übers Internet ein Schachspiel von Dieter Bohlen verkauft. Wir haben uns getroffen und daraus entstand eine Freundschaft." Daniel fing an, sich um Nadja zu kümmern, half ihr beim Chaos in ihren Finanzen, übernahm ihre Social Media-Accounts. Offensichtlich hat er bis heute Zugriff darauf, denn von ihm stammen wohl auch die jüngsten Postings. Irgendwann brach die Hamburgerin auch zu ihm den Kontakt ab; ihre Handynummer war plötzlich tot. "Sie hat die Rechnungen nicht gezahlt", sagt Daniel. Wo Naddel jetzt steckt, wie es ihr geht? Niemand weiß es. Die Fans sind in großer Sorge – Naddel, bitte melde Dich!

