Nadja Abd el Farrag nach ihrem Verschwinden: Die Sorge um sie wird immer größer

Wie geht es Nadja Abd el Farrag? Die Ex-Freundin von Dieter Bohlen durchlebte in den vergangen Jahren ein Wechselbad der Gefühle! Von Neuanfang an der Nordsee bis hin zum Rückzug nach Hamburg war alles dabei. Doch während Naddel sonst ihre treuen Fans via "Instagram" von ihren einzelnen Lebensstationen auf dem Laufenden hielt, ist es mittlerweile mächtig still um die Power-Frau geworden. Geht es Naddel gut?

