Nadja Abd el Farrag: "Die Zukunft sieht nicht rosig aus." Bittere Nachricht nach Naddels Verschwinden

Wo hat Naddel gesteckt? Und wie geht es ihr heute? Sie gibt zumindest teilweise Entwarnung: "Jedenfalls geht es mir nicht schlecht. Alles im grünen Bereich", erklärt Nadja Abd el Farrag gegenüber "My Illu". "Ich habe eine süße kleine Wohnung und einen Mini-Job als Markenbotschafterin der Bäckerei "Käpt'n Flint" in Fahrdorf in Schlewig-Flensburg. Die Friesentorte ist der Hammer."