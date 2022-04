Nadja Abd el Farrag: "Dieter Bohlen hat mich im Keller eingesperrt"

Von 1989 bis 1996 waren sie liiert, dann funkte Verona Pooth (53) mit einer Blitz-Ehe, gefolgt von einer Blitz-Scheidung, dazwischen. 1997 gab es einen neuen Liebes-Anlauf von Naddel und Dieter, doch 2001 trennte sich das Paar endgültig. Dass es zwischen beiden häufig zum Streit kam, ist kein Geheimnis. Doch jetzt gesteht die Hamburgerin Furchtbares: "Dieter hat mich im Keller eingesperrt!" Wie bitte? Welche traumatisierenden Szenen spielten sich hinter verschlossenen Türen der Bohlen-Villa ab? "Ich wurde nicht geschlagen. Aber trotzdem hatte ich Verletzungen von seiner Uhr her, wenn er diesen gewissen Polizeigriff gemacht hat und mich von oben diese wunderschöne Treppe bis in den Keller an den Haaren geschleift hat", packte das Reality-TV-Sternchen traurig aus. Und ergänzte laut "Woche heute": "Wenn jemand mal in den Keller geht von Herr Bohlen, dann gibt es eine Stahltür. Und dann muss man mal die Tür aufmachen, da sind so zwei uralte Stühle, 18. Jahrhundert, da hat er mich immer eingeschlossen", erinnert sie sich.

Ob es sich hierbei um die Wahrheit handelt? Vorstellbar, immerhin sorgte auch Dieters Ex Verona 1996 schon für einen Skandal, als sie verletzt im Krankenhaus landete und erklärte, dass Dieter sie geschlagen habe: "Eine kräftige Ohrfeige mit der flachen Hand, die so unglücklich platziert war, dass mein Trommelfell riss, ich gegen die Kante schlug und mein Gesicht aufplatzte."