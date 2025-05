Trauer um Naddel: Diese Männer brachen ihr Herz

Doch ihre Liebe war alles andere als einfach: Sie war geprägt von Trennungen, Enttäuschungen und schlussendlich Liebes-Comebacks. "Ich lebte in seiner Welt – aber ich gehörte nie ganz dazu", schrieb Naddel in ihrer Autobiografie "Achterbahn", die 2018 erschienen ist. Und so war es auch: Nach der ersten Trennung 1996, heiratete Dieter Bohlen sogar Verona Feldbusch (heute bekannt als Verona Pooth, 55) in Las Vegas, dennoch folgte noch ein Liebes-Comeback, ehe 2001 dann das endgültige Aus folgte.