Narumol & Josef: Ihre verschollenen Enkel sind wieder aufgetaucht

Der 2. Mai war ein ganz besonderer Tag für Narumol und Josef. Denn an diesem Tag kam ihre Familie endlich wieder zusammen. "Mein Sohn Jack hat zwei entzückende Kinder in Thailand, die uns zu Oma und Opa machten. Leider war der Kontakt abgebrochen – sowohl zu uns, als auch zum Papa. Nun durfte mein Junge zum allerersten Mal nach drei Jahren seine süße Tochter in die Arme schließen", erklärt die 57-Jährige glücklich. "Jack konnte ja nicht einmal bei der Geburt dabei sein. Denn Vayana wurde in Frankreich geboren, und es gab Corona."

Das Treffen von Papa und Tochter war dann wunderschön. Jack hat geweint, weil er so glücklich war. "Sie waren am Meer und bei einer Ausstellung von "Die Eiskönigin". Er hat geschrieben, dass er nie wieder von ihr getrennt werden möchte", so Narumol weiter.

An ein Liebescomeback mit der Mutter glaubt der "Bauer sucht Frau"-Star trotz Versöhnung aber nicht. "Da gibt es zu viele Hürden zu überwinden. Das ist hart für mich als Mama. Ich weiß ja, dass Jack sich nichts mehr wünscht als eine eigene, glückliche Familie. Aber es ist wirklich alles sehr schwierig. Meine Enkelin wird in Frankreich aufwachsen. Sie sind also bald wieder weg."

Trotzdem hofft Narumol das kleine Mädchen bald endlich auch persönlich kennenzulernen.

Wann wirst du die Kleine kennenlernen? Und nicht nur das. Auch ihre Enkeltochter Mable, die sie das letzte Mal mit sechs Monaten gesehen hat, will sie nach über sieben Jahren endlich wieder in die Arme schließen. "Es gibt Wunder. Und vielleicht sehen wir uns bald alle in Thailand. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben."

