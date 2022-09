Narumol & Josef: So schön ist Tochter Jorafina heute

In der Schwangerschaft bekam Narumol plötzlich Blutungen und musste ins Krankenhaus. "Mein Körper hat sich plötzlich gewehrt. Es kam zur Katastrophe. Das Grausame ist: Es waren Drillinge! Ich habe in einer Sekunde drei Babys verloren. Aber das Wunder: Ein Kind ist uns geblieben", so die Thailänderin in einem Interview mit "Das neue Blatt". Grund für die Fehlgeburt sei ihr damals schon höheres Alter gewesen. Denn Narumol war zu der Zeit bereits 46 Jahre alt. "Mit 46 Jahren noch Vierlinge zu bekommen - das hätte ich vermutlich gar nicht gepackt. Ich hätte vom vierten Monat bis zum Kaiserschnitt liegen müssen. Und selbst dann hätte es keine Garantie gegeben, dass alles gut geht."

Umso glücklicher sind Narumol und Josef, dass ihre Kämpferin Jorafina gesund zur Welt gekommen ist. Und heute als selbstbewusste junge Frau durchs Leben geht.

