Narumol & Josef: Zuckersüße Nachwuchs-News!

Doch die Hütehunde der Rasse Strobel werden zu groß. Narumol: "Wenn sie ausgewachsen sind, gehen die mit mir spazieren. Dafür bin ich viel zu klein." Jetzt sucht die Familie weiter nach einem Hund in weniger kolossaler Größe.

Pietri und Zira bleiben also erst mal im Tierheim, warten auf Interessenten. Für Narumol und Josef hingegen beginnt ein ganz neues Leben. In ein paar Wochen ist der moderne Kuhstall fertig. Dann ersetzen Laufbänder, Roboter und Computer viel der körperlichen Schwerstarbeit. Und mit Jenny und Jorafina wächst die neue Generation Landwirtinnen heran. Die Kleine fährt bereits Traktor, die Große studiert Agrarwirtschaft. Für Nachwuchs ist also gesorgt. Fehlt nur noch der Hofhund!