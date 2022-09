Narumol: Zurück nach Thailand! Es ist beschlossene Sache

Doch zuvor reiste das Paar mit den Kindern Jenny (23) und Jorafina (11) nach Bangkok, um Narumols Familie die frohe Botschaft zu übermitteln. In einem Tempel versammelten sich alle, beteten mit den Mönchen. Und sicherlich hoffte Narumol darauf, den König zu treffen und seinen Segen zu erhalten. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie bei Hof willkommen ist: Die Patchwork-Bauernfamilie traf bereits 2019 in einer privaten Audienz die thailändischen Royals. Prinzessin Sirindhorn (67) hatte sie eingeladen. Darf sie jetzt deren Bruder, den Regenten Rama X. (70), sehen? Falls es in Bangkok nicht klappen sollte: Der Rama lebt nicht nur in Thailand – auch in der Nähe von Narumol am Starnberger See hat er eine Villa!

