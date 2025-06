Natalia Yegorova: Neuanfang mit 51 Jahren!

Es gibt Frauen, die strahlen eine unvergleichbare Eleganz aus. Natalia Yegorova ist so eine Frau. "Closer" trifft sie im luxuriösen Hamburger "Hotel Louis C. Jacob" am Rand der "Glamour at the Sea"-Gala von MGM Models und der Reederei Cunard. Wie geht es der Ukrainerin, die seit dem russischen Überfall auf ihre Heimat in der Hansestadt wohnt, in ihrem neuen Leben?