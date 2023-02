Natalia Yegorova und Vitali Klitschko: Der wahre Trennungsgrund

Die Entscheidung, die die 48-Jährige aufgrund vieler Kleinigkeiten traf, fiel ihr trotzdem nicht leicht. Natalia störte sich am eintönigen Alltag mit Ehemann Vitali, da er immer festen Strukturen folgte. Sie plaudert: "Abweichungen gab es nicht. Im Sommer ging es ins Ferienhaus nach Los Angeles, Weihnachten wurde in Florida verbracht und anschließend stand Skifahren in Kitzbühel auf dem Plan." Selbst bei Restaurantbesuchen folgte der Bürgermeister von Kiew seinen Gewohnheiten: "Er wusste immer, was er essen wollte, und es war immer das Gleiche. Ich sagte: Das ist langweilig. Er sagte: Das ist stabil." Auch dass er sie oft "Natalie" statt Natalia nannte, gefiel der gebürtigen Ukrainerin so gar nicht – zum Beispiel bei ihrem gemeinsamen Auftritt 2010 in der Show "Wetten, dass…?".

Natalia war es umso wichtiger, wieder ihren Geburtsnamen anzunehmen: "Die Menschen sollen wissen, dass ich den Namen Klitschko getragen habe, aber ich will nicht mehr, dass sie mich jetzt noch jahrelang Ex-Frau nennen. Ich will, dass sie sagen: Das ist Natalia Yegorova, die wir 25 Jahre lang als Natalia Klitschko gekannt haben."