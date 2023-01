Natascha Kampusch: "Ich werde wohl für immer ein Opfer sein."

Natürlich kommt das, was sie erlebt hat, oft in ihr hoch. "Vor dem Hintergrund meiner Biografie rollt auch nicht immer alles so flockig, wie ich mir das wünsche", sagt sie, "ich bin nach wie vor in Therapie, das gehört zu meinem Leben. Es ist belastend, was mir angetan wurde, und ich werde wohl für immer ein Opfer sein. Aber ich versuche, das Negative bei der Person zu belassen, die mir das antat."