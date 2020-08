Natascha Ochsenknecht: Angriff auf Laura Müller? Jetzt meldet sie sich zu Wort

Feuert Natascha gegen Laura Müller?

"Perfektes Vorbild für junge Menschen. Schnapp dir so schnell wie möglich einen Promi, heiraten, Influencer werden, Kind bekommen und zack, willkommen, du bist berühmt und ein Promi. An alle jungen Mädels: Nein bitte nicht nachmachen!", schreibt Natascha aufgebracht. "Definiert euch über eure Qualitäten und nicht über einen schnell sinkenden Status. Verlier nicht deine Persönlichkeit und dein besonderes Ich. Vertrau auf deine Fähigkeiten."

Nataschas Text wird von vielen Fans jedoch als Angriff gegen Laura Müller verstanden. Das will das Model allerdings nicht auf sich sitzen lassen! "Jetzt melde ich mich nochmal ganz kurz. Ich habe ja heute etwas gepostet und es wäre super, wenn ihr auch den dementsprechenden Artikel dazu lest, bevor ihr urteilt", fordert sie in einem kurzen Video. Ein Angriff auf Laura sollte es nämlich nicht sein! "Wenn ich dann teilweise eure Kommentare lese, die mit dem Ganzen gar nichts zu tun haben, dann kann ich nur sagen: Leute bitte, bitte, bitte bemüht euch einfach mal, etwas richtig zu lesen, etwas richtig zu verstehen und dann könnt ihr gerne kommentieren. Aber manche Sachen sind einfach so dämlich … so läuft das leider nicht!"

