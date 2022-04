Natascha Ochsenknecht: Ihr platzt endgültig der Kragen!

Natascha Ochsenknecht platzte daraufhin der Kragen und kündigte an, Yeliz Koc wegen Rufmord anzuzeigen. Bisher sei bei ihr jedoch noch keine Anzeige eingegangen, "Yeliz' Briefkasten ist übrigens immer noch leer", meint nun ihr Schwester. "Ich warte immer noch auf einen Brief. Also ich habe von meiner Ex-Schwiegermutter noch keinen Brief bekommen, nee. Was sie ja ganz groß angekündigt hat", so die 28-Jährige.