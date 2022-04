Victoria und David Beckham: Ihr Eheleben ist die reinste Hölle

Die Britin Sharon Bell (58) wird beschuldigt, die Super-Stars zu belästigen, ihnen aufzulauern und sie zu bedrohen! 2016 schickte sie ihrem Schwarm David mysteriöse Briefe, in denen sie behauptete, die Mutter eines der vier Beckham-Kinder zu sein. Die besessene Sharon ging sogar noch weiter und passte Davids und Victorias kleine Tochter Harper (10) an der Schule ab, um mit ihr in Kontakt zu treten. Für die Eltern das nackte Grauen! Auch auf dem Landsitz in den Cotswolds in Oxfordshire soll sie die Familie bereits aufgesucht haben.

Im Dezember 2021 bekam die Stalkerin ein Annäherungsverbot – Scotland Yard ist eingeschaltet. Das Problem dabei: Die gerichtliche Anordnung läuft Ende April aus. Ob sie verlängert wird, ist fraglich. Eines ist sicher: Die Angst der Beckhams wächst von Tag für Tag …