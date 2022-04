Vanessa Mai: Ehekrise! Jetzt hängt alles am seidenen Faden

Auszeit im Paradies

"Alles gut, wenn du bei mir bist. Lass uns vergessen, was war", singt Vanessa in ihrem aktuellen Song "Melatonin". Eine Botschaft an ihren Liebsten? Sich endlich auf das Wichtigste im Leben – die Liebe – zu besinnen? Die letzten Monate waren nicht leicht für die Sängerin und ihren Manager. Vanessa schuftet trotz Corona-Pandemie wie eine Verrückte. Neben ihrem Standbein als Musikerin ist sie mit mehr als 950.000 Followern eine gefragte Influencerin. Mit "On Mai Way" hat die 29-Jährige einen eigenen YouTube-Talk, auf der Fitness-Plattform "Gymondo" ein Sportprogramm.

Bei so viel Karriere-Stress ist es ganz normal, dass die Beziehung auf der Strecke bleibt. Vanessa und Andreas haben zwar den Luxus zusammenzuarbeiten. Aber kann man wirklich abends abschalten, wenn sich den ganzen Tag alles um Termine und Projekte dreht? Auf den Malediven konzentrierten sich die Turteltauben auf das wohl wichtigste Projekt in ihrem Leben: ihre Ehe! Lange, tiefe Gespräche, romantische Abende, gemeinsam lachen. Weit, weit weg von zu Hause. Und auch mal die wichtigen Fragen besprechen: Zuletzt wünschte sich der 39-Jährige Kinder, Vanessa wollte mit ihren 29 noch warten und reagierte zuletzt sehr empfindlich auf Baby-Fragen ihrer Fans. Da kam die Auszeit ins Paradies wohl wie gerufen, wie man sieht...

