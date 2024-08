Natascha Ochsenknecht: Geldsorgen? "Ich habe nicht vorgesorgt"

Natascha Ochsenknecht war lange abgesichert: Neben ihrem Beruf als Schauspielerin, war die heute 60-Jährige vor allem eins: Ehefrau von Uwe Ochsenknecht. Gemeinsam mit dem Schauspieler hat Natascha drei Kinder, Jimi Blue (32), Wilson Gonzales (34), Cheyenne Savannah (24), die inzwischen alle ihre eigenen beruflichen Weg gehen. Und Natascha? Die macht sich so langsam Gedanken um ihre Zukunft: "Man macht sich schon Gedanken, wenn man selbstständig ist: Wie sieht das in der Zukunft aus? Wie lange kann ich noch arbeiten? Habe ich genug auf der Seite? Was kann ich noch alles tun?", verrät die dreifache Mutter auf der VIP-Premiere von "Tim Burtons Labyrinth" gegenüber "t-online".