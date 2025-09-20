Natascha Ochsenknecht packt aus: Die Wahrheit über Jimi
Natascha Ochsenknecht spricht erstmals ganz offen über den Gefängnisaufenthalt ihres Sohnes Jimi Blue.
Natascha und Jimi Blue Ochsenknecht posieren für die Kamera.
© IMAGO / Andre Lenthe
Große Kinder, große Sorgen – auch Promi-Mami Natascha Ochsenknecht weiß davon ein Lied zu singen. Immer wieder geriet Sohn Jimi (33) in der Vergangenheit in die Schlagzeilen. Der traurige Höhepunkt war diesen Sommer erreicht: Wegen Hotelschulden in Höhe von knapp 14.000 Euro, klickten im Juni am Hamburger Flughafen bei Jimi die Handschellen! Anzeige wegen Betrugs, drei Wochen Untersuchungshaft, schließlich ein Gerichtstermin Ende August. Natascha Ochsenknecht schwieg. Bis jetzt!
Das sagt Natascha Ochsenknecht über Sohn Jimi
Im Exklusiv-Interview bezieht die 61-Jährige nun erstmals Stellung zu ihrem Skandal-Sohn. Sie gesteht: „Natürlich war es für uns alle eine schreckliche Situation.“
Als der Prozess in Innsbruck begann, saß Natascha bereits im Flieger nach München. Herzlos, dachten viele. Doch gedanklich war Natascha die ganze Zeit dabei: „Für eine Mutter ist das natürlich kein angenehmes Gefühl. Ich habe alles im Live-Ticker auf dem Handy verfolgt und Jimi hat mir auch sofort geschrieben.“ Sie hoffte, dass alles gut ausgehen würde. Gleichzeitig dachte sie aber auch, dass Jimi da jetzt allein durchmüsse: „Wenn man etwas falsch macht, das man nicht mit einer Entschuldigung aus der Welt schafft, dann muss man eben die Konsequenzen tragen.“
Jimi sei Sternzeichen Steinbock und sehr stur: „Ein Wort zu viel und er macht dicht.“ Darum habe sie auch nicht mit ihm geschimpft: „Er ist volljährig und muss selbst wissen, was er tut.“ Klingt hart, aber für Natascha als Mutter wahrscheinlich der einzig richtige Weg…
InTouch