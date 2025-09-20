Natascha Ochsenknecht packt aus: Die Wahrheit über Jimi

Als der Prozess in Innsbruck begann, saß Natascha bereits im Flieger nach München. Herzlos, dachten viele. Doch gedanklich war Natascha die ganze Zeit dabei: „Für eine Mutter ist das natürlich kein angenehmes Gefühl. Ich habe alles im Live-Ticker auf dem Handy verfolgt und Jimi hat mir auch sofort geschrieben.“ Sie hoffte, dass alles gut ausgehen würde. Gleichzeitig dachte sie aber auch, dass Jimi da jetzt allein durchmüsse: „Wenn man etwas falsch macht, das man nicht mit einer Entschuldigung aus der Welt schafft, dann muss man eben die Konsequenzen tragen.“