Nathalie Volk: Liebes-Sensation! Sie macht es offiziell

"Wir haben uns heute, am 1. September, verlobt. Ich bin so glücklich wie noch nie in meinem Leben!", erzählt Nathalie Volk in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. Um die Frage der Frage zu stellen, organisierte er ein romantisches Dinner am Strand - davon posteten sie auch Bilder bei Instagram. "Ich habe Ja gesagt", schrieb das Model kurze Zeit später. Dann postete sie auch einen Bild von dem Ring. Bisher nicht bekannt ist, wann die Hochzeit folgen soll. Timur ist ein verurteilter Straftäter. Wenn er nach Deutschland einreisen würde, würde es für ihn direkt in den Knast gehen.

Baby statt Trennung bei Michael Wendler und Laura Müller - mehr dazu hier im Video: