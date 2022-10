Nazan Eckes: Neuer Job! Damit hätte wohl niemand gerechnet

Wie die Produktionsfirma "Südfilm" jetzt bekannt gab, wird Nazan in der deutsch-türkischen Komödie "Nazim" mitspielen! Die ehemalige Moderatorin geht also unter die Schauspieler und wird eine tragende Rolle spielen. Gegenüber "BILD" verrät sie, warum sie sich gerade für diesen Film entschied: "Ich war von der Geschichte über einen Nazi, der in das Land seiner Feinde soll, sofort begeistert. Ich denke, meine Rolle wird viele überraschen."

Die Dreharbeiten sollen nächstes Jahr in Deutschland und in der Türkei starten. Wann der Film herauskommen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

