Nessiontour ist die neue Princess Charming: Was sagt Ex Ina dazu?

In einer Fragerunde auf Instagram gab es für die Fans von "Inaontour" natürlich nach der Verkündung kein anderes Thema mehr. "Was ist deine Meinung dazu, dass Nessi jetzt bei einem Trash-TV-Datingformat mitmacht?", fragt ein Nutzer Ina gespannt. Die Antwort der 28-Jährige fällt wohlwollend aus: "Ich wünsche Nessi von Herzen, dass sie in der Show den Menschen findet, den sie sich wünscht. Ich sage euch ehrlich, dass ich mir das nicht zugetraut hätte. Deswegen hoffe ich, dass sie eine tolle Zeit hat."

Dennoch schwingt bei Ina auch ein gewisser Zweifel am Format "Princess Charming" mit: "Ich denke, dass es schwer ist, hinter laufender Kamera sich persönlich anzunähern und kennenzulernen", gibt sie zu, dennoch fügt sie weiter hinzu: "Ich bin schon immer eher ein Fan von diesen viel zu kitschigen Kennenlerngeschichten."