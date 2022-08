Nicholas Evans: Der "Pferdeflüsterer"-Autor ist tot

Trauriger Abschied von Nicholas

"Er lebte ein erfülltes und glückliches Leben in seinem Haus am Ufer des Flusses Dart in Devon", heißt es in dem Statement. "Er wurde sehr geliebt und hinterlässt seine Frau Charlotte und vier Kinder."

Evans' Bestseller "Der Pferdeflüsterer" wurde über 15 Millionen Mal verkauft und in 40 Sprachen übersetzt. Später wurde der Roman von Robert Redford verfilmt. Vor seiner Karriere als Schriftsteller arbeitete er als Journalist. Er schrieb für diverse Zeitungen und war später auch als Produzent von Dokumentarfilmen tätig.

Zwar feierte er mit seinem Debütroman die größten Erfolge, doch auch seine Romane "Feuerspringer" und "Im Kreis des Wolfs" wurden in Deutschland Bestseller.