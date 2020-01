Reddit this

Nick Gordon (†30): Bobbi Kristina Browns Ex ist tot

Nick Gordon ist tot. Der Ex-Verlobte von Bobbi Kristina Brown ist an einer Überdosis gestorben.

Als 2015 starb, wurde ihrem damaligen Verlobten Nick Gordon vorgeworfen, für ihren Tod verantwortlich gewesen zu sein. Sie wurde leblos in der Badewanne gefunden. Ihr Ex soll ihr zuvor einen tödlichen Drogencocktail verabreicht haben. Nun ist der 30-Jährige selbst an einer Überdosis gestorben.

Familie trauert um Nick Gordon

Laut „Daily Mail“ starb Gordon am Neujahrstag, nachdem er mehrere Herzinfarkte erlitten hatte. Sein Bruder verabschiedete sich kurz nach seinem Tod mit einem emotionalen -Post von seinem Familienmitglied.

„Ich liebe dich so sehr, großer Bruder. Ich hoffe, du hast gehört, wie ich an deinem Bett mit dir gesprochen habe“, schreibt Junior Walker. „Das neue Jahr sollte nicht auf diese Weise beginnen. Du hattest mir gerade noch gesagt, dass du mich an Silvester sehen möchtest. Aber ich fühle mich gesegnet, weil ich gestern Nacht noch mit dir sprechen konnte. Du wirst für immer mein bester Freund bleiben, niemand wird jemals deinen Platz einnehmen.“

