Nico Legat: Traurige Beichte! Er fühlt sich ganz alleine

Tatsächlich scheint er in seinem Leben immer wieder an seine Grenzen zu kommen. Und scheitert immer wieder – ganz öffentlich. 2023 nahm er mit seiner damaligen Freundin Sarah Liebich (24) an "Temptation Island" teil. Er betrog sie vor laufenden Kameras, die Beziehung scheiterte. In diesem Sommer ging das Paar wieder in eine TV-Show. Bei "Prominent getrennt" kämpfte es um 100.000 Euro. Dort wollte Nico eigentlich zeigen, dass er sich geändert hat – ohne Erfolg.