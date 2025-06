Nicole Kidman: Enthüllt! Der wahre Grund für ihre Fake-Haare

"An ihr ist wirklich gar nichts mehr echt!", wurde nach dem Zwischenfall sofort im Netz gelästert. Autsch … Klar ist, Schauspieler werden für ihre Rollen oft mit Haarteilen ausgestattet. Doch in Cannes war Nicole als sie selbst unterwegs – warum also die Verkleidung? Was kaum bekannt ist: Schon seit Jahren leidet die Hollywood-Diva unter massivem Haarausfall. Hormonelle Veränderungen führten bei Nicole zu lichterem Haar, Styling und Farbbehandlungen taten ein Übriges. Inzwischen tritt sie kaum ohne künstliche Haarfülle auf.