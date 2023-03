Victoria Swarovski: Natürliches Bleaching! Mit diesem Geheimrezept hellt sie ihre Haare auf

Vor der Kamera macht Victoria Swarovski stets eine gute Figur. Die "Let's Dance"-Moderatorin ist immer perfekt geschminkt und gekleidet. Sie weiß, wie man sich gekonnt in Szene setzt! Nachdem sie gerade erst verraten hat, mit welchem Diät-Trick sie sich vor einem Dessous-Shooting in Form bringt, gibt sie ihren Fans nun auch interessante Einblicke in ihre Haar-Routine!