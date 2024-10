Nicole nach Krebserkrankung: "Genießt jeden Tag, ihr wisst nicht, was morgen kommt"

Nachdem sich Nicole im letzten Jahr mit einer großen Comeback-Tour nach ihrer Krebserkrankung zurückgemeldet hatte, bringt sie nun ein neues Album heraus, das in seinem Titel nicht bedeutsamer sein könnte. Die Sängerin wählt für das Album, das am 15. November 2024 erscheinen wird, den Namen "Carpe Diem". InTouch Online verriet sie im Interview, was es damit auf sich hat: "Das Motto der Tournee und der Titelsong des Albums heißt 'Carpe Diem' und so ist es auch – genießt jeden Tag, ihr wisst nicht, was morgen kommt".

Worte, die ihr aus der Seele fließen. Seit ihrer Krebsdiagnose im Jahr 2020 hat sich im Leben der einstigen Eurovision-Gewinnerin einiges verändert. Zwar verrät sie uns, dass er ihr heute glücklicherweise wieder "hervorragend" geht, doch natürlich ist diese Zeit nicht spurlos an Nicole vorbeigegangen: "Die Einstellung zum Leben hat sich natürlich verändert. Ich entscheide selbst, welche Dinge mir guttun und keine anderen Leute. Viele wollen nur mein Bestes, ja, aber nein. Mein Bestes behalte ich für mich. Ich tue Dinge, die ich für richtig halte und die ich für wichtig halte und schaue, dass es mir in allen Belangen gut geht."