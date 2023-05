Schlagersängerin Nicole: Jetzt ist alles anders

Nachdem Nicole im Dezember 2020 die Horror-Diagnose Brustkrebs bekam, überschlugen sich dazu die Schlagzeilen. Für die Sängerin alles andere als leicht! Unterkriegen ließ sich Nicole davon jedoch nie! Ganz im Gegenteil sogar! Wie die Power-Frau nämlich nun bei "Immer wieder sonntags" berichtet, war es vor allem ihre Familie, die ihr zu dieser Zeit viel Kraft gab! So offenbart die einstige "ESC"-Gewinnerin: "Kraft gibt dir in erster Linie die Familie. Und du bist eigentlich dein bester Therapeut. Du musst für dich sagen, du musst stark sein. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, es gibt nur zwei Möglichkeiten: entweder in die Richtung oder in die andere Richtung, in der Mitte ist nichts. Und ich bin Skorpion, ich bin immer Kämpfer gewesen und das werde ich auch bleiben." Wow! Ehrliche Worte, die tief blicken lassen! Aber auch die Tatsache, dass Nicole endlich wieder auf der Bühne stehen kann, ist für sie etwas ganz besonderes. So fügt sie hinzu: "Ich bin richtig froh, wieder auf der Bühne stehen zu können. Musik hat mir doch sehr gefehlt." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass dieses Glücksgefühl für Nicole lange anhält ...

