Niko Griesert & Michèle de Roos: Liebes-Comeback? Sie kommen nicht voneinander los

Liebes-Coach auf vier Pfoten

Die süße Hündin hatte das Paar Ende letzten Jahres von einer Tierschutzorganisation in Griechenland adoptiert. "Es war Liebe auf den ersten Blick", schwärmte Michèle damals. Und natürlich wollen sich die Immobilienfachwirtin und Niko auch in Zukunft um ihr vierbeiniges Baby kümmern! Michèle packte in Köln zwar ihre Koffer, zog aber nur ein paar Meter weiter: ins Nachbarhaus … "Damit wir Callia weiterhin gemeinsam gerecht werden können", erklärte sie.

Somit werden sich die Turteltauben von einst also auch weiterhin ständig über den Weg laufen! Und vielleicht bei einer gemeinsamen Gassi-Runde doch noch eine Lösung finden? Ausgeschlossen ist nichts, wie Niko durchblicken ließ: Eine Rückkehr in seine Heimat Osnabrück kommt für ihn vorerst nicht infrage, er wolle "einfach mal alles sacken lassen". Und beim Stöckchenwerfen bringt Callia vielleicht auch die Liebe zurück …

